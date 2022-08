«J’ai beaucoup d’idées et je n’ai aucune envie de les contenir»

Anne Schwaller reprendra la direction artistique du Théâtre des Osses en 2023. Presque un retour aux sources pour la metteure en scène et comédienne fribourgeoise, qui y a fait ses débuts.

DOMINIQUE MEYLAN

THÉÂTRE. Rencontrer Anne Schwaller, c’est déjà goûter au théâtre, tant son ton et ses expressions parlent autant que ses propos. Nommée à la direction artistique du Théâtre des Osses ce printemps, la metteure en scène de quarante ans fourmille de projets. En 2023, la Fribourgeoise succédera au duo Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier qui ont mené la barque pendant neuf saisons. Elle connaît bien l’institution pour y avoir travaillé sept ans aux côtés des fondatrices, Gisèle Sallin et Véronique Mermoud. D’abord comédienne, elle signe en 2012 sa première mise en scène. Elle crée ensuite…