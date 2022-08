«Je pensais faire un meilleur chrono»

Rémi Bonnet a terminé neuvième de Sierre-Zinal, samedi en Valais. Le Charmeysan a fini en 2 h 34, à plus de sept minutes du vainqueur kényan Mark Kangogo. Une déception même s’il a battu son record personnel.

VALENTIN THIÉRY

COURSE DE MONTAGNE. Encore raté pour Rémi Bonnet. Le Charmeysan n’est pas parvenu à s’imposer à Sierre-Zinal, samedi. Son grand rêve de victoire sur le tracé valaisan s’est transformé en neuvième place, comme en 2021. Sauf que cette fois, ce n’est pas l’immense Kilian Jornet qui a dominé cette 49e édition, mais bien Mark Kangogo. Le Kényan a terminé premier en 2 h 27’31 devant l’Espagnol Andreu Blanes et son compatriote Patrick Kipngeno. Le Gruérien a bouclé les 31 kilomètres en 2 h 34’37. Chez les dames, la Kényane Esther Chesang s’est montrée la plus rapide en 2 h…