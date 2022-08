«Un exploit dans un grand championnat me ferait du bien»

Pour ses 5es Européens, Madeline Coquoz a connu joie et déception.

La plongeuse gruérienne parle du chemin qui doit la mener aux jeux Olympiques de Paris.

Perspective et analyse d’une carrière type d’un espoir en Suisse.

QUENTIN DOUSSE, DE RETOUR DE ROME

PLONGEON. Après Londres, Edimbourg, Kiev et Budapest, Madeline Coquoz (23 ans) a poursuivi sa mission capitale la semaine dernière à Rome, aux championnats d’Europe. Avec un bilan partagé entre sa première finale individuelle élite à 1 m et son élimination prématurée à 3 m. Au bord du bassin extérieur de Foro Italico, pendant que son copain Guillaume Dutoit concourait, la plongeuse de Pont-la-Ville s’est confiée sur sa carrière. Détendue et sincère.

Après quatre jours intenses de compétition, comment vous sentez-vous?

Madeline Coquoz:…