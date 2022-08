Ça va barder chez les Targaryen

Mes chats, ma télé et moi

Fidèle à l’univers de l’auteur George R.R. Martin, la série préquelle House of the Dragon a débarqué hier sur la RTS. Du grand spectacle, des trahisons et du sang: on est bien dans l’ADN originelle du phénomène Game of thrones. Retour 200 ans en arrière avec la guerre de succession qui a failli détruire les Targaryen.

ALLUMER LE FEU. Trois ans d’attente, c’est long quand on aime. Ce fut donc très long pour les millions de fans qui ont suivi frénétiquement chacune des huit saisons de Game of thrones, série phénomène où l’on découpait des têtes, trucidait, trahissait et énuquait à tout va. Avec, en toile de fond sanglante, une lutte de pouvoir aussi passionnante (tout pouvait arriver) que bluffante (du grand spectacle rarement vu sur petit écran).

Un producteur…