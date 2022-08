Télévision

Pour notre dernière émission estivale, nous utilisons le moyen de transport le plus simple et le plus écolo, nos pieds. La ville de Berne a installé de nombreuses zones piétonnes dans le centre-ville. Au Royaume-Uni, louer sa voiture à des particuliers est un nouveau concept qui fait fureur. Nous terminons cette émission en beauté avec une dégustation de röstis.

Mardi, à 20 h 10, sur RTS1