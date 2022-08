Télévision

Cette semaine, ABE se rend en terre fribourgeoise. On s’offre un bol d’air en altitude. Pour grimper à 1500 m, pas d’effort, juste un câble et un funiculaire. Bien plus loin, la Corée du Sud qui investit des budgets pharamineux pour développer la voiture autonome. Et pour finir, un sujet sur l’imperméabilité et la solidité des sacs à dos.

Mardi, à 20 h 05, sur RTS1