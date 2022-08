née Aeby

RIAZ

Agathe Pasquier s’est endormie paisiblement le 26 juillet, dans sa 76e année, entourée de l’amour des siens. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Riaz, le 5 août.

Agathe est née le 8 janvier 1947 dans le foyer d’Emil et Emma Aeby, à Chevrilles. Elle a grandi dans une famille d’agriculteurs, avec sa sœur Ruth et son frère Hermann, et a dû très jeune s’habituer aux tâches de la ferme.

Sa scolarité terminée, elle décida d’apprendre le français et vint s’établir en Gruyère où elle s’engagea comme cuisinière chez un médecin de Bulle, puis comme sommelière au restaurant Le Gruérien où elle fit la connaissance de sa meilleure amie, Cécile.

Durant cette période, elle a rencontré Roger avec lequel elle s’est unie en 1972, avant de s’établir à la ferme aux Monts de Riaz.…