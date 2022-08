née Delabays

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Angèle Dévaud est née le 30 septembre 1932 dans le foyer d’Eugène et Antonie Delabays, dans la ferme de Ferlens, à Massonnens, où ses parents exploitaient un domaine agricole. Angèle est la cinquième enfant de la famille après Agathe, Roger, François (qui n’a vécu que quelques mois) et Denise. Après elle, arriveront encore Cécile, Georgette, Antonie, Bernard et Christiane.

Avec ses huit frères et sœurs, Angèle vit une enfance heureuse à la campagne. Très tôt, son entourage se rend compte de son goût pour les études. Elle manifeste son envie de devenir institutrice et part à Fribourg, à l’Ecole normale Sainte-Agnès. Ce n’est que pendant les vacances scolaires qu’elle quitte le pensionnat pour retrouver sa famille.

Son diplôme en poche, elle trouve un…