Au bout, c’est la mer

Le fleuve San Juan (Nicaragua)

François Pécheux part à la découverte du fleuve Rio San Juan au Nicaragua. Long de 191 kilomètres, ce fleuve prend sa source au cœur du pays, au beau milieu du lac Nicaragua, et relie l’océan Atlantique en traversant des réserves de biodiversité parmi les mieux préservées du continent. François croise la route de Bayron, éleveur de vaches laitières, mais aussi organisateur des plus grands rodéos d’Amérique latine. Il découvre ensuite le patrimoine colonial de Granada, les volcans de l’île d’Ométépé et le village d’El Castillo. Plus le fleuve se rapproche de l’océan, plus la densité de végétation se fait présente, et c’est bientôt la jungle, dense et sauvage. ■