Au bout, c’est la mer

Saint-Laurent (Canada)

François Pécheux descend l’un des plus grands fleuves du Canada, le Saint-Laurent, long de 1200 kilomètres, à la rencontre de ceux qui vivent sur ses rives ou sur l’eau. Son aventure démarre sur le lac Ontario, à bord d’un hydravion, puis il navigue dans l’archipel des Mille-Iles jusqu’à la frontière avec les Etats-Unis. Le Saint-Laurent s’élargit ensuite et accueille des tankers et des cargos pour une navigation plus commerciale. Aux abords de Montréal, c’est sous bonne escorte de la police que François arrive au port. Non loin de la ville de Québec, il rencontre des artistes qui travaillent le bois flotté. A Tadoussac, avec Charlène, une spécialiste des mammifères marins, François part à la découverte des baleines. ■