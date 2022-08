Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

1re journée

QUENTIN DOUSSE

Pour le FC Bulle, la découverte de la Promotion League débute ce samedi (17 h) par la réception de Chiasso, troisième du dernier exercice.

Hors jeu. Jospin Edoh (tendon d’Achille) et Thomas Alonso (genou) sont blessés et ne rejoueront a priori pas en compétition en 2022. Vedad Efendic est absent. Quatre des 22 Bullois opérationnels s’assiéront en tribune.

Enjeu. Remporter le match d’ouverture et (se) prouver la capacité à évoluer au troisième échelon suisse. «Il faudra se mettre en mode compétition, être concentré dès les premières secondes, aller chercher un but et, pourquoi pas, la première victoire», glisse le technicien gruérien Lucien Dénervaud, qui a apprécié «l’intensité et la bonne dynamique» cette semaine à l’entraînement.

L’adversaire.…