Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

4e journée

VALENTIN THIERY

Ce samedi (15 h), le FC Bulle se déplace chez les espoirs du FC Zurich pour le compte de la 4e journée de Promotion League.

Hors jeu. Cinq absents pour cette rencontre: Anthony Bürgisser, Aggée Wenzi Wenzi, Arnaud Morard, Thomas Alonso et Jospin Edoh (blessés). Maxime Afonso est de retour de suspension.

Enjeu. Les Gruériens ont une nouvelle chance de décrocher la première victoire de leur saison, et de relever la tête après deux revers contre Thoune en Coupe puis Rapperswil mercredi. «J’espère que les gars sont touchés par ce qui nous arrive avec les défaites et les blessures. Qu’a-t-on fait pour mériter ça? Par rapport à cette situation, l’envie de gagner doit être encore plus grande, livre le coach Lucien Dénervaud. J’aimerais que les…