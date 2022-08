Benoît Spicher et deux Gruériens élus à l’AFF

Le FC Châtel-Saint-Denis a accueilli samedi la 112e assemblée de l’Association fribourgeoise de football. L’occasion d’élire deux Gruériens au comité central.

FOOTBALL. «Enfin, une vraie saison de foot!» s’est réjoui Benoît Spicher, samedi matin à Châtel-Saint-Denis, lieu de l’assemblée des délégués de l’Association fribourgeoise de football (AFF). Réélu, le Giblousien de 62 ans repart pour un quatrième mandat de trois ans en tant que président.

Si le président reste à son poste, ce n’est pas le cas de tous les membres du comité central. Sébastien Pedroli et Robert Raia, respectivement présidents de la commission de discipline et des arbitres, laissent place à Guillaume Berset (FC Gruyère-Lac) et Cédric Dumont (FC Courtepin-Misery-Courtion). Le Gruérien était déjà membre de la commission…