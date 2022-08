Bulle vue au travers de l’histoire de ses gares

En décembre 2022, à l’entrée en vigueur du nouvel horaire, la gare de Bulle et ses barres d’immeubles seront achevées et formeront le nouveau centre névralgique du chef-lieu gruérien. Retour en images sur les différentes gares qui ont fait l’histoire des chemins de fer à Bulle.

La première gare

En 1868, on inaugure la ligne de chemin de fer Bulle-Romont, qui relie enfin la Gruyère à l’axe Lausanne-Berne, mis en service six ans plus tôt. La première gare de Bulle se situe à la lisière de la bourgade, qui compte 18 boulangeries et confiseries, 18 épiceries, 12 merceries, 10 cordonneries, 22 ateliers de couturières, 28 cafés – dont un de tempérance – et 13 hôtels et pensions. A cette époque, le chef-lieu a déjà une importante image de centre de commerce et attire une clientèle au-delà du…