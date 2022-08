A ceux qui croient que c’était mieux

Une époque formidable

À part ça, vous allez bien, vous? Non, parce que bon, il faut dire ce qui est, les temps paraissent un rien moroses et l’atmosphère un peu lourde. Résumons: nous sommes en 2022 (ce qui, en soi, suffit à foutre le bourdon), la pandémie de Covid se poursuit, la sécheresse aussi. Il y a la guerre en Ukraine, un peu à Gaza, bientôt à Taïwan. Partout, donc.

Un écrivain est poignardé, les prix augmentent, le climat n’arrête plus de se réchauffer, la France, l’Espagne, la Roumanie brûlent, un béluga se perd dans la Seine. Pas de doute, l’hiver arrive, «winter is coming», comme on dit quand on a vu Gameofthrones. «Voici l’hiver de notre mécontentement», quand on a plutôt lu Shakespeare.

Au-delà de la frime, la citation de RichardIIIsemble plus appropriée. Parce que, pour…