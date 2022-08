Châtonnaye/Middes et Ursy dominent La Poularde

FOOTBALL. La 22e édition du tournoi amical La Poularde s’est terminée samedi sur la pelouse du FC Siviriez. Lors de l’ultime journée, l’équipe locale a pris la mesure de Vuisternens/Mézières 3-1. Ursy et Châtonnaye/ Middes ont ensuite partagé l’enjeu 2-2. Avec sept points, ces deux formations partagent la tête du classement final. Suivent Romont II avec 6 points, Siviriez et Vuisternens/Mézières (3) et enfin Billens (0). Pour toutes ces formations, la saison 2022-2023 débutera le weekend du 20-21 août.