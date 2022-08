Christophe Julmy, AUTIGNY

Christophe Julmy est décédé à son domicile le 15 août dernier. Il avait 52 ans. Un dernier hommage lui sera rendu ce vendredi à 14 h en l’église de Châtel-Saint-Denis.

C’est dans le chef-lieu de la Veveyse que Christophe Julmy a vu le jour le 5 septembre 1970. Il était le fils de Rachèle et Roland Julmy et il eut le bonheur d’accueillir une petite sœur, Anne-Claude, trois ans plus tard. D’oreille musicale, il excella à l’accordéon, avant de s’essayer à la batterie et à la guitare. Il adorait également chanter avec sa sœur lorsque l’occasion se présentait.

C’est également durant son enfance qu’il prit goût à ce qui deviendrait ses deux passions: l’alpinisme et le tir sportif. Son talent lui permit de remporter de nombreuses distinctions. Une de ses grandes fiertés fut aussi de servir sa…