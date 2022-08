Cinq tireurs récompensés à la Montagne-de-Lussy

TIR. Les Championnats fribourgeois de tir à 300 m ont eu lieu samedi à la Montagne-de-Lussy. Plus de 60 tireurs ont répondu présent. Particularité de cette édition 2022, la compétition se déroulait sur une journée entière, et non sur plusieurs soirs. «Cette nouvelle formule a beaucoup plu. Nous avons eu plus d’inscriptions que les dernières éditions», se réjouit Fabien Thürler, vice-président de la Société cantonale de tir fribourgeois. Stéphane Yerly (Treyvaux), Pauline Clément (Ependes), Simon Maag (Vuadens), Heribert Andrey (Saint-Ours) et Tristan Ropraz (Sorens) ont été récompensés dans les cinq différentes catégories. MK