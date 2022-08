Claviers d’alpage, la suite

MUSIQUE. Après les premières journées du 5 au 7 août, le festival Claviers d’alpages s’apprête à vivre son second weekend, à Charmey et dans la vallée de la Jogne. Quatre concerts et une randonnée figurent au programme, sous l’intitulé «Autour des Vêpres de la Vierge de Monteverdi».

Les Vêpres elles-mêmes – «monument de la musique sacrée européenne», selon le communiqué de presse – seront interprétées dimanche à l’église de Charmey (17 h). La direction musicale a été confiée à Michele Vannelli, maître de chapelle de la basilique San Petronio à Bologne. Il proposera des Vêpres de la Vierge (composées avant 1610) dans une nouvelle version qui «ne constitue pas une révolution musicale», mais avec un effectif artistique qui «permet un abord chambriste favorable à la clarté du…