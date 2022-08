Dénervaud après la défaite du FC Bulle: «On est en apprentissage»

VALENTIN THIERY

Football. Comme contre Thoune en Coupe, le FC Bulle a laissé ses supporters sur leur faim, mercredi soir en championnat face à Rapperswil-Jona. Défaits 0-2, les hommes de Lucien Dénervaud ont alterné le très bon, en parvenant notamment à toucher la latte via Dangubic (34e) alors qu’ils jouaient à dix, Morard n’ayant pas encore été remplacé. Ou en proposant une seconde période sérieuse. Mais aussi le très mauvais, se rendant coupables d’une fébrilité défensive que l'excellent Ropraz n'a pas toujours pu compenser. Un défaut de consistance et de régularité qui ne fait pas encore de l’équipe une vraie formation de Promotion League?

Lucien Dénervaud: «Peut-être. On est apprentissage. Rapperswil commet également des erreurs, mais on n’en a pas profité. On affronte des éléments plus expérimentés, mieux placés. C’est la différence principale avec la 1re ligue. Les Saint-Gallois ont cassé le rythme quand il le fallait. Ils tombaient quand on restait debout. On est crocheurs, mais on doit être plus malicieux.»

Forcément, quand on offre deux goals à l’adversaire, tout devient plus compliqué. Un dégagement loupé pour le 0-1 a sonné les Bullois qui ont pourtant bien réagi après les vestiaires. Il n’y en avait quasi que pour eux jusqu’au 0-2 de la 77e, sur la seule grosse tentative visiteuse.

Jules Desportes: «Le 0-2 vient d’une mauvaise passe de ma part. On concède des buts et actions qui ne devraient pas exister. Même après aujourd’hui, je suis persuadé que Bulle a les capacités défensives pour la Promotion League. On sort frustrés de cette partie. Avec leur expulsion (63e), on s’attendait au moins à prendre un point, voire à s’imposer car on a eu les occasions. Malheureusement, tout était contre nous ce soir.»

Le défenseur faisait référence à la blessure d’Arnaud Morard. Le joueur bullois est sorti après une sale contact genou sur genou. Le staff était vraiment inquiet sur la gravité du problème. Le Valaisan rejoint à l’infirmerie les autres milieux indisponibles: Alonso, Wenzi Wenzi et Bürgisser, tandis que Sumbula est convalescent. Le coprésident Steve Guillod s’active pour faire venir du renfort dans ce secteur avant le 31 août.

Autres coups du destin, les opportunités offensives ratées. La barre de Dangubic, un goal annulé pour un hors-jeu très discutable de Golliard (39e), le poteau d’un Deschenaux (66e) qui verra son penalty stoppé cinq minutes plus tard et une dernière réalisation de Bersier également annulée par le juge de ligne: autant d’exemples prouvant que Bulle n’est pas à côté de la plaque au troisième échelon du football suisse.

Robin Golliard: «On méritait mieux. Même si on ne marque pas ce soir, on est à cinq buts en trois matches, ce qui est bien pour la Promotion League. Mais nos erreurs se payent cash et sont plus difficiles à rattraper à ce niveau.»

Lucien Dénervaud: «Depuis le début de saison, c’est le match qu’on était le plus proche de remporter. Ça va tourner. Il en reste 31.»

Jules Desportes: «Si on veut se maintenir, on devra gagner ce genre de rencontre. Ça ne sert toutefois à rien de tirer des conclusions après trois journées.»

Bulle est désormais 16e avant sa prochaine joute. Ce sera samedi (15 h) chez les espoirs du FC Zurich avec un capitaine Maxime Afonso de retour de suspension.

