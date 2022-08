Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

GROUPE E PARTIE PRENANTE dans le projet – abandonné – de ferme à saumons, à Grandvillard, aux côtés de Veolia Aquaculture, Afry, et Pearl Infrastructure Capital («fonds d’investissement spécialisé, dédié au financement de projets d’infrastructures environnementales») – c’est écrit sur son site – et dont les associés fondateurs «ont établi un partenariat avec la plate-forme Edmond de Rothschild Private Equity». Les saumons, est-ce le cœur de métier (core business)de Groupe E? Oui, si l’on considère sans discussion que le but de Groupe E est de gagner de l’argent. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Car avec ce projet de «Saumonerie des Préalpes», les Fribourgeois auraient payé indirectement deux fois à Noël: pour la guirlande électrique du sapin et pour l’entrée…