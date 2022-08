Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LES MESURES FENÊTRES, pour les pêcheurs du dimanche et les poissons d’eau douce, c’est la taille autorisée, du plus petit au plus grand, pour une prise. Et pour les bricoleurs du dimanche? Les mesures fenêtres c’est quand il manque un centimètre et qu’on ne sait plus quoi faire.

LE RHIN BIENTÔT À SEC, le Pô déjà raide. Partout des rivières minus, des fontaines goutte à goutte… Cet été, le miracle à Lourdes, c’est le débit de la source, intarissable.

LES DRAMES PAYSANS, ce furent d’abord les fermages difficiles à payer, les mauvais mariages, les journaliers revêches, les accidents, le feu, les baisses de récoltes, les souffrances du corps, puis virent l’emprise de la bureaucratie, les domaines sans repreneur, l’usure, la fatigue, les cancers par pesticides, la…