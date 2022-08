Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DANS L’AFFAIRE DES ÉOLIENNES, les citoyens du Collectif du Sud fribourgeois, qui épluchent les 3000 pages de documents obtenus au motif du principe de transparence, ont réalisé un travail considérable, dans des conditions émotionnellement difficiles. N’en doutons pas, l’analyse de ces papiers se fait généralement la boule au ventre tant la colère et l’inquiétude se mêlent, tant l’impression d’iniquité et le sentiment d’une lutte inégale se mélangent et nimbent chaque découverte d’un point imprécis, d’une relation trouble, d’une information forcée… Dans ce contexte, l’annonce de l’abandon par Swisscom d’une antenne relais de téléphonie à Belfaux (c’est à peu de chose près le même monde opaque que l’éolien), contre laquelle Alain Berset s’était opposé, ne pouvait tomber…