Dans la jungle du célibat

La nouvelle série Un coupled signée Netflix suit les déboires amoureux de Michael, un agent immobilier quadragénaire qui vient de se faire larguer par son compagnon. On y traite de manière légère et un peu caricaturale des soucis du quotidien de gens aisés.

NEW YORK, NEW YORK. Une série télévisée portée par Neil Patrick Harris? La nouvelle a dû réjouir de nombreuses personnes. Car l’acteur américain de 49 ans a largement contribué au succès de How I met your mother (2005-2014), dans son rôle de Barney Stinson. Un personnage secondaire devenu culte dans sa posture d’éternel dragueur qui fait rire la galerie et qui se révèle attachant au fil des saisons.

Depuis fin juillet, les fans de Neil Patrick Harris peuvent le retrouver sur Netflix comme héros principal de…