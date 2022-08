LES PACCOTS

L’association Outre-Mesure organise samedi à 20 h à la chapelle des Paccots un concert de musique ancienne. Marie-Claire Bettens (viole de gambe, flûte à bec), Lisette Aubert (viole de gambe) et Jonathan Rubin (archi-luth) interpréteront de la musique anglaise du XVIIe siècle. Ces trois musiciens professionnels font partie d’ensembles divers et se réunissent pour un concert qui a pour titre A pill to purge melancholie (une potion contre la mélancolie).