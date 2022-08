Des étoiles plein les yeux d’Iris Caligiuri

ATHLÉTISME. Iris Caligiuri a vécu vendredi sa grande première au meeting d’Athletissima à Lausanne. «C’était incroyable de courir devant autant de monde!» lancet-elle au bout du fil. Face aux 13 000 spectateurs du stade de la Pontaise, la sprinteuse de 19 ans ne s’est pas laissé envahir par la pression. «J’ai essayé de me focaliser sur ma course et ce que je devais faire, sans trop regarder autour de moi.»

Une stratégie qui a permis à la Romontoise de signer son meilleur temps sur 200 m en 24’’39 (–1,9 m/s). «J’ai couru toute la saison après les minima pour les Mondiaux U20 (n.d.l.r.: 24’’40) et j’y arrive juste après la compétition, rigole-t-elle. Mais c’est une libération d’y être arrivée, il n’y a pas de frustration.»

Relais «impressionnant»

Huitième juste derrière la Touraine Coralie…