Des airs bretons chantés et joués à la harpe

ROMONT

La saison des Jeudis du Sauvage suit son cours à la tour du Sauvage, à Romont. Ce soir, à 20 h, le site romontois prendra des allures de phare breton. Kevin Le Pennec fera découvrir au public mélodies, chansons et danses traditionnelles de cette région française. Avec sa harpe, instrument qu’il pratique depuis ses 7 ans, il proposera également des compositions originales inspirées de la musique bretonne, indique l’Office du tourisme de Romont et sa région dans un communiqué. Originaire de Brest, le Français a notamment remporté en 2019 le 1er prix de harpe et le prix du public lors du concours international du Festival interceltique de Lorient.