Des cours pour apprendre à aider

PROCHES AIDANTS. Près de 146 000 personnes sont atteintes de démence en Suisse. La plupart du temps, ce sont les proches qui s’en occupent à domicile. Cela nécessite non seulement des capacités pour soigner la personne malade, mais aussi une gestion de sa propre santé. A mesure que la maladie progresse, il devient de plus en plus épuisant de s’occuper de la personne souffrante.

Dans ce cadre, la Haute Ecole de santé de Fribourg propose depuis 2015 des cours pour former les proches aidants du canton. Nommé «Apprendre à être mieux… Pour mieux aider» ou AEMMA, l’enseignement se décline en sept volets de trois heures chacun et est proposé en français et en allemand. A travers des notions telles que la motivation, la gestion du temps ou encore le soutien, il a pour finalité d’éviter à…