Des faussaires de génie

Souvent artistes ratés, mais artisans de talent, de nombreux faussaires ont trompé les plus prestigieux musées… et les plus hauts dignitaires, fussent-ils nazis. Certains ont même goûté à la célébrité, à l’image de Han van Meegeren.



CHRISTOPHE DUTOIT

Ce n’est pas le plus vieux métier du monde. Mais presque. Pasitélès le pratiquait déjà à Rome, au premier siècle avant notre ère. Tout au long du Moyen Age, des abbayes l’ont exercé à tire-larigot, fabriquant tellement de fausses reliques que l’on dénombre aujourd’hui pas moins de quinze prépuces «authentiques» du Christ. Rien que ça.

Au milieu du XVIIe siècle, Luca Giordano fut traîné en justice pour avoir peint un faux Dürer. Mais il n’a jamais été condamné, au motif que nul ne pouvait le blâmer de peindre aussi bien que le maître. Même…