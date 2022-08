Des framboises sur les doigts

La Gruyère évoque les petits rituels de la saison estivale. Quatrième épisode avec les douceurs fruitées et la fraîcheur qui les accompagne.

SÉRIE. Fraises, myrtilles, mûres… A peine l’été arrivé que ces fruits font saliver. Chacun son préféré, mais ici, on choisira les framboises. Pas n’importe lesquelles! Pas les premières arrivées dans les supermarchés dont la couleur trompeuse ne fait que cacher l’acidité.

Non, on leur préférera les bonnes framboises de juillet et août. Celles des vacances, bien rouges, avec un peu de chance bien dodues, que l’on retrouve sur les étals des marchés. Celles qui font oublier le chocolat quelque temps. Celles qu’enfants déjà nous emmenions au bord de l’eau. Comme tous les gamins, on en plantait une sur chaque doigt avant de les dévorer. Même qu’avec un…