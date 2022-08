Des trains pas comme les autres

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H



Géorgie

En Géorgie, le globe-trotter ferroviaire Philippe Gougler découvre que les rivières de la Svanétie sont parfois gorgées de paillettes d’or. Après une rencontre avec des orpailleurs, Philippe se rend sur les bords de la mer Noire. De là part un train dans lequel on peut emprunter des livres, une véritable bibliothèque sur rails qui emmène le voyageur jusqu’à Tbilissi, la capitale. Dans cette ville, on perpétue une tradition romantique: à la nuit tombée, les demandes en mariage se font en musique. Après un voyage en train couchette, Philippe se réveille au cœur de la cité troglodytique de Vardzia. Non loin de là, un petit train bucolique, le Kukushka, emmène le voyageur à travers des paysages grandioses. Philippe termine son voyage dans les vignobles…