Deux Sudistes ont traversé la Suisse

TRAIL

A l’occasion de la première édition de la Crossing Switzerland, Samuel Gilles a traversé la Suisse de bout en bout. Parti de Vaduz le 23 juillet, le traileur des Paccots a atteint Montreux, 400 kilomètres plus loin, le week-end dernier. Il s’est classé 46e du scratch – 19e de sa catégorie – après plus de 131 h d’efforts. «C’était un défi humain magnifique et, même si j’ai dû terminer en marchant à cause de cloques, je suis satisfait de ma course.» Le Gruérien Nicolas Fragnière a, lui, terminé quelque 26 h plus tard, se classant 79e. La course a été remportée par le Japonais Wataru IIno, arrivé au bout de la traversée en un peu plus de 85 h. GR