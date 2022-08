Doublé pour Coralie Ambrosini sur 100 m et 200 m

ATHLÉTISME. Samedi à Yverdon-les-Bains, Coralie Ambrosini a été la plus rapide à deux reprises aux championnats romands open. Avec 12’’02 sur 100 m et 24’’68 sur 200 m, la sprinteuse a survolé la compétition. «Honnêtement, je n’avais pas une grande concurrence, mais je me sens très bien sur la piste. J’ai réussi à trouver un bon équilibre entre mon mental, mes études et la course.» La pensionnaire du SA Bulle confirme sa bonne forme actuelle. Début juillet, la Touraine avait battu son record personnel sur 100 et sur 200 m. La Gruérienne de 25 ans se prépare maintenant pour le prochain meeting Athletissima à Lausanne. Elle courra pour le préprogramme sur le 200 m. MK