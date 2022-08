Du crime irrésolu aux marais

Les films qu’on n’a pas vus

LA NUIT DU 12. Il y a plus de vingt ans, Dominik Moll impressionnait avec Harry, un ami qui vous veut du bien. Cinq ans plus tard, Lemming confirmait un talent unique pour créer le malaise. Avec La nuit du 12, le réalisateur franco-allemand semble avoir mis cet art délicat au service du polar. Le film se distancie du genre traditionnel, puisque l’affaire ne sera pas résolue. C’est même le thème central: La nuit du 12 s’intéresse à ces policiers obsédés par un crime qu’ils ne parviennent pas à élucider. En l’occurrence, il s’agit du meurtre de Clara. Changement de décor et de genre pour l’autre film de la semaine: Là où chantent les écrevisses est tiré du best-seller de Delia Owens. Dans ce premier roman, publié en 2019 à 70 ans, cette zoologiste conte…