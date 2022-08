Fini le jambon à la bénichon

A propos de l’initiative contre l’élevage intensif, soumis à votation le 25 septembre.

Ne cachons pas la vérité, ceux qui s’engagent fortement pour l’initiative contre l’élevage intensif ne veulent pas nécessairement un renforcement du bien-être animal, mais un changement forcé de notre manière de vivre, en plaçant l’animal au même niveau que l’homme et en refusant de consommer tout produit animal. Cette approche va plus loin que la question de se nourrir, car chacun est libre de manger ce qu’il souhaite mais sans toutefois vouloir imposer sa manière de faire aux autres. C’est une idéologie qui ne respecte pas nos libertés, notre culture, nos traditions et notre manière de vivre ensemble.

Concrètement, l’initiative en tant que telle est inutile. Le droit suisse en matière de protection…