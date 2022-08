COURSE À PIED

Annulée en 2020 et 2021, la Corrida bulloise revient le 19 novembre pour sa 45e édition. Un événement que ses organisateurs et le SA Bulle propose de préparer avec des entraînements hebdomadaires en commun et encadrés. Nouveauté cette année: les coureurs débutants (dès 16 ans) et confirmés (dès 14 ans) partiront du centre-ville de Bulle. La première des douze séances aura lieu ce mardi 30 août. Rendezvous est donné à 18 h 35 précises sur la place du Marché.