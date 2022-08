Ilian Alexandre Barhoumi en forme en Belgique

CYCLISME. Le Bullois Ilian Alexandre Barhoumi et son équipe d’AG2R Citroën U19 se sont distingués sur les routes belges. Au départ de l’Aubel-Thimister-Stavelot, l’espoir de 17 ans a pris la huitième place de la première course conclue par un sprint massif. Il a ensuite participé au succès de sa formation lors du contre-la-montre par équipes, avant de se classer 32e et 24e des deux dernières étapes. Sa performance d’ensemble lui a permis de prendre la troisième place au classement des meilleurs jeunes.