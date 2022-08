J. Valnet et la Suisse se ratent

ATHLÉTISME. En lice aux championnats du monde U20 à Cali, Jérémy Valnet n’a pas réussi à transmettre son témoin durant le relais du 4 x 100 m. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Gruérien engagé comme deuxième relayeur suisse a pourtant été mis dans les meilleures conditions par son coéquipier Giovanni Pirolli. «Le premier passage s’est très bien passé. On était parmi les deux premiers de la course», explique le Tourain de 19 ans.

La première partie de son

100 m s’est bien déroulée, avant que son ischio-jambier droit ne le ralentisse. «J’ai senti une petite tension et le passage s’annonçait de plus en plus compliqué. J’ai même essayé de sauter et de lancer le témoin, mais ça a raté.»

Bénéfique malgré tout

Le coup au moral est dur pour les juniors helvétiques. Ils voulaient battre le…