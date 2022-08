Jean-Claude Romanens, LA TOUR-DE-TRÊME

Jean-Claude Romanens nous a quittés le 2 août, à l’âge de 75 ans, entouré de sa famille. La cérémonie du dernier adieu a lieu ce jeudi 4 août en l’église de Sorens.

Né dans le foyer de Léon et Noëlle Romanens, à Sorens, il est le troisième d’une fratrie de sept. En 1972, Jean-Claude unit d’abord sa destinée à Marie-Louise Mauron, laquelle donnera naissance à quatre enfants. Alors paysan, il fut fragilisé, en 1978, par une grave maladie. Perdure encore, pour nombre de personnes l’ayant côtoyé alors, le souvenir de ces foins ou moissons et de leurs quatre heures de café de chicorée et de pain blanc frais.

Si Jean-Claude aimait son métier, l’agriculture n’était pas une vocation. Quand proposition lui fut faite, en 1982, de reprendre la succursale villageoise de la Raiffeisen, il ne lui…