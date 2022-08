FOOTBALL. Premier but pour Léo Seydoux avec le Beerschot, son nouveau club évoluant au deuxième étage du football belge. L’ancien junior de Remaufens a égalisé samedi lors du match nul 2-2 contre la réserve du Standard de Liège. Le Gruérien de 24 ans était titulaire pour la deuxième fois en autant de rencontres. Les Anversois et lui sont deuxièmes ex aequo de Challenger Pro League avec quatre points sur six possibles.