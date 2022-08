L’Echo du tunnel au sommet de Nendaz

Après avoir décroché le mois passé la première classe lors de la Fête romande des yodleurs à Bösingen, L’Echo du tunnel a une nouvelle fois brillé la semaine passée. Le groupe de cors des Alpes de Vuisternens-devant-Romont s’est mesuré à des musiciens de Suisse, de France et même des Etats-Unis lors du Festival international de cors des Alpes de Nendaz. Il a décroché la première place de la catégorie champion et a terminé 2e de la grande finale, réservée aux meilleurs participants. «Nous sommes très contents, ce concours représente l’événement de l’année. Nous y participons depuis 2015 et c’était la 4e fois que nous accédions à la grande finale, relève son directeur Antoine Castella. L’année prochaine, l’objectif sera de faire aussi bien.»

Le retour du festival

En marge de la compétition…