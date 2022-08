L’introduction du 30 km/h pour réduire le bruit

FRASSES. Le Service des ponts et chaussées adapte sa stratégie en matière d’assainissement phonique. «A l’avenir, pour les tronçons qui doivent être assainis pour répondre au droit de la population concernée à la protection contre le bruit, il examinera systématiquement comme première mesure rapide l’introduction d’une vitesse de 30 km/h sur le tronçon routier existant. Là où les expertises montreront que cette mesure n’est pas possible, pas opportune ou insuffisante, un revêtement phonoabsorbant sera posé.» Si nécessaire et possible, les deux mesures seront combinées.

C’est le résultat des tests menés durant une année à Frasses, dans la Broye. La vitesse de 30 km/h a permis d’y rendre le trafic routier nettement moins bruyant, aussi sur un revêtement phonoabsorbant.

Dans certaines…