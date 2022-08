L’UDC Fribourg dit oui aux deux objets sur l’AVS, mais rejette en bloc l’initiative contre l’élevage intensif

VOTATIONS FÉDÉRALES. Réuni jeudi à Neyruz, le comité central de l’UDC du canton de Fribourg a pris position sur les objets soumis en votation le 25 septembre prochain. Les 38 membres proposent à l’unanimité de rejeter l’initiative populaire «Non à l’élevage intensif en Suisse». Un texte «utopique et qui ne va rien résoudre», selon le président cantonal Christophe Blaumann. Pour les trois autres objets, une large majorité du comité central prône le oui. «Après les présentations, il n’y a eu aucune question.» La réforme de l’AVS a recueilli 32 oui, 2 non et 4 abstentions, son financement additionnel 31 oui et 7 non. «Notre parti lutte contre les taxes et là, on accepte une augmentation de la TVA. Même si c’est un mal nécessaire, certains y sont opposés.» Quant à la modification de la Loi…