La Berra au rythme de la descente

La quatrième édition de La Berra Race a lieu ce week-end dans la station gruérienne. Un peu plus de 220 coureurs sont attendus à l’occasion de cette épreuve de la Coupe de Suisse de VTT de descente. Ils se mesureront à la piste rouge de La Berra – 2,3 kilomètres pour 500 mètres de dénivelé négatif – samedi lors des entraînements, puis dimanche lors des deux manches chronométrées.

«Cela reste une course populaire et nous sommes heureux d’avoir un plateau aussi fourni cette année», se satisfait le président d’organisation Bruno Sturny. Malgré les absences annoncées des cadors helvétiques de la discipline que sont Yannick Baechler et Camille Balanche, le spectacle sera au rendez-vous à La Berra. Chez les hommes, l’Argovien Noel Niederberger partira avec les faveurs de la cote. Côté féminin,…