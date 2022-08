La famille gruérienne des lutteurs à Pratteln

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres s’ouvre ce vendredi à Pratteln (BL). Sur les ronds de sciure dès samedi, quelque 300 athlètes rêveront de succéder à Christian Stucki, roi à Zoug en 2019. Très soudés, six régionaux représenteront le Sud, contre huit il y a trois ans. Pour le club de la Gruyère, les références Johann Borcard et Benjamin Gapany, Etienne Ducrest et les néophytes Loïc Pasquier et Paul Tornare. Quentin Hayoz, le Rochois de la Haute-Sarine, complète la liste.

LUTTE SUISSE. A 28 et 27 ans, Johann Borcard et Benjamin Gapany sont les locomotives de la lutte gruérienne depuis plusieurs années. Ils seront les principales chances régionales de succès à Pratteln. Présent aux Fédérales 2013 et 2016, le doyen a failli être coiffé en 2019. Lors de sa deuxième…