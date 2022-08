La Maîtrise chante Fribourg à Prague

ART CHORAL. La Maîtrise de Saint-Pierreaux-Liens, composée d’enfants de 10 à 15 ans, organise chaque année un camp chantant durant la période estivale. Cette année, un projet plus ambitieux a pris la place du traditionnel camp: du 14 au 20 août, les jeunes bullois s’en iront du côté de la République tchèque, à Prague. Ils auront l’occasion d’enregistrer un CD de chants de Noël issus du patrimoine culturel régional fribourgeois. Sous la direction du Fribourgeois Jérôme Kuhn, le Prague Symphonic Ensemble a sollicité les voix des jeunes choristes de la Maîtrise-Saint-Pierre-aux-Liens. Des œuvres de Jean Mamie et de l’abbé Bovet font entre autres partie du répertoire. Le projet, qui vise à perpétuer la culture musicale fribourgeoise, mêle tradition et création. Des refrains plus…