La microferme, ce petit coin de terre aux grands défis

Nicolas Pittet et Alberto Silva ont lancé il y a un an leur projet de microferme à Villaranon. Un genre d’exploitations maraîchères qui fleurit en Suisse et que l’association glânoise Terredurable a décidé de labelliser.

ÉLODIE FESSLER

SIVIRIEZ. Tandis que l’un tire une petite remorque en bois, l’autre est déjà en train d’inspecter le plant de melons sous un soleil de plomb. Nous ne sommes pas dans le sud de la France, mais à Villaranon, sur la commune de Siviriez. Nicolas Pittet et Alberto Silva sont aux petits soins pour leurs protégés cultivés sur quelque 2500 m2: une quarantaine de variétés de légumes et de fruits bios.

Cela fait un an que ces deux amis d’enfance glânois ont monté leur exploitation maraîchère Au Lopin. Une microferme comme il en fleurit de plus en plus dans le pays.…