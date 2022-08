La minute qui a influencé comme nulle autre

Dix ans après la diffusion télévisée des Documents interdits, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez connaissaient un succès mondial au cinéma avec Le projet Blair Witch. En 1999, ce film d’horreur à petit budget allait populariser l’expression found footage, soit «enregistrement (ou images) trouvé(es)».

Les fans des Documents interdits crient au plagiat. Le réalisateur Jean-Teddy Filippe, lui, reste serein. Il ne se considère pas comme dépositaire du genre, explique-t-il, et d’autres ont forcément eu la même idée. Mais il ajoute avec malice que ses faux documentaires avaient été diffusés aux Etats-Unis. De là à dire que les réalisateurs de Blair Witch les connaissaient…

Un an avant le triomphe de Myrick-Sanchez, The last broadcast utilisait le même procédé, sans rencontrer le même succès.…