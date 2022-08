La piscine officiellement ouverte au public

MARLY. Marly et l’agglomération fribourgeoise disposent enfin de leur piscine couverte. L’ouverture officielle des bassins a eu lieu jeudi matin. «La nouvelle infrastructure permettra également de couvrir les besoins scolaires», précise un communiqué. Les écoles et les clubs sportifs pourront ainsi l’utiliser dès la semaine prochaine. Le public pourra quant à lui en profiter en dehors des heures de cours. La construction du nouveau centre aquatique s’est achevée dans les temps et a duré quatorze mois. La réalisation du projet est le fruit d’une collaboration public-privé. L’investissement se monte à 23 millions de francs, financé à hauteur de 3,5 millions par la commune de Marly, quelque 4 millions par Marly Innovation Center Sàrl, et bénéficie d’une subvention cantonale de 6 millions.