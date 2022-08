La précocité incroyable et presque effrayante du skate

Le contest européen Best Foot Forward Tour a eu lieu le week-end dernier au skatepark de Bulle.

Portrait de trois skateurs qui proviennent de différents horizons.

Décryptage du skate où la fougue de la jeunesse surclasse l’expérience des anciens.

MARIUS KAMM

Après Vienne, Berlin ou encore Maribor, le Best Foot Forward Tour a fait escale samedi dernier à Bulle pour sa neuvième étape. Ce contest réunit la crème des skateurs amateurs et parcourt l’Europe de skatepark en skatepark. Le magasin spécialisé Blue Tomato a organisé l’événement en collaboration avec le collectif local. «La couverture sur les réseaux permet de donner de la visibilité au nouveau skatepark, explique Alexandre Favre, président de Stones Family. On met enfin Bulle sur la carte.»

Les trois meilleurs skateurs de chaque étape…